Dag Toon: Omroep West verliest oud-collega

DEN HAAG - Regisseur en programmamaker Toon Lampe is op 52-jarige leeftijd overleden. De oud-medewerker van Omroep West leed al enige tijd aan alvleesklierkanker. De laatste dagen spraken we op de redactie veel over Toon, ook al was hij al sinds 2004 niet meer werkzaam bij onze omroep.

Toon Lampe stond in 1996 mede aan de wieg van TV West. De regisseur verruilde de NOS op het ruime mediapark in Hilversum voor een oude villa aan de Eisenhowerlaan in Den Haag. Daar ging op 1 december 1996 de eerste uitzending van TV West de lucht in.Als 'Hoofd Facilitair' was Toon het aanspreekpunt voor alle technische zaken die bij het jonge tv-bedrijf geregeld moesten worden. En iedereen wist hem te vinden. Karakteristiek voor Toon was zijn houding.Een collega van het eerste uur herinnert hem zich zo: 'Toon die onderuit gezakt op zijn stoel zit, de haren in de war. In zijn linkerhand een nog niet aangestoken sigaret, in de rechter altijd zijn telefoon. …'Toon telefoon'. . Er is een probleem, technisch uiteraard. De vragen worden op hem afgevuurd iedereen heeft wel iets waardoor zijn probleem echt een héél groot probleem is. Toon, onverstoorbaar, heft de armen ten hemel en roept… 'jongens, jongens het komt goed!'Met die kreet, 'Het komt goed', heeft Toon menig storm bezworen. Toen TV West in 1998 op het randje van faillissement stond en het personeel wekenlang in onzekerheid leefde, bleef het optimisme van Toon onverwoestbaar. In 2004 begon Toon Lampe samen met (eveneens oud-collega) Malou Landré het bedrijf Idee aan Zee mediaproducties.Toon Lampe had één laatste wens, zo liet hij nog weten. 'Als je geld aan mij wilt besteden, doe dat niet. Stort het dan aan de stichting Support Casper , die zich inzet voor onderzoek naar alvleesklierkanker.'Omroep West wenst familieleden, vrienden en alle anderen die Toon een warm hart toedragen veel sterkte met dit verlies.