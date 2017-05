Museumpubliek moet Mondriaans Victory Boogie Woogie tijdelijk missen

DEN HAAG - Aanstaande zaterdag wordt de Mondriaan-tentoonstelling geopend in het Gemeentemuseum Den Haag en daarom moest het belangrijkste werk 'Victory Boogie Woogie' van kunstenaar Piet Mondriaan vandaag worden verhuisd.

Het Gemeentemuseum heeft het topstuk ooit aangekocht voor 80 miljoen gulden. Het schilderij is gemaakt tussen 1942 en 1944. En bestaat uit een combinatie van olieverf, tape, papier, houtskool en potlood.



Het kunstwerk wordt wel vaker binnen het museum verplaatst, maar meestal is het dan dezelfde dag weer te zien. Dit keer niet want de grote overzichtstentoonstelling moet nog worden ingericht en dus is Victory Boogie Woogie een week lang niet te zien voor het publiek.



Expositie



Vanaf 3 juni kan het publiek het meesterwerk weer bekijken tijdens de tentoonstelling ‘De ontdekking van Mondriaan’. De bijzondere expositie is nog tot en met 24 september te bewonderen.