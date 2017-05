Verdachte steekpartij Binnenpark Zoetermeer langer vast

De man zou vorige week een vrouw van 30 jaar oud hebben neergestoken in het park aan de Broekwegschouw. Dat gebeurde uit het niets. De vrouw wandelde 's avonds in het park en werd plotseling beetgepakt door de verdachte. Hij stak haar met een scherp voorwerp en greep haar bij de keel. De vrouw kon loskomen en rende weg.De verdachte sloeg op de vlucht, maar kon de dag erna worden aangehouden door de politie . Door sporenonderzoek kwam de politie bij de man terecht. De man zit in beperkingen; dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.De vrouw is inmiddels uit het ziekenhuis en weer thuis. Ze heeft volgens de politie nog wel veel pijn, maar ze is blij dat ze het heeft overleefd.