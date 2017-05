KNRM: gebruik zwemband of luchtbed niet op zee

Foto: ANP

DEN HAAG - Een dagje strand, je luchtbed opblazen en lekker voor de kust gaan dobberen. 'Niet doen', waarschuwt de KNRM van Scheveningen. 'Drijfmiddelen moet je lekker in het zwembad houden, want als je op zee te ver wegdrijft is het lastig om terug te komen.’





Jansen noemt het gebruik van de verschillende drijfmiddelen op zee sowieso onverstandig. 'Vooral nu de watertemperatuur nog maar twaalf graden is. Als je dan te ver uit de kust bent gedreven en lastig terug weet te komen, dan koel je snel af.'



Trek de aandacht



Voor mensen die tóch afdrijven en niet weten wat ze moeten doen, heeft de KNRM maar één duidelijk advies. 'Blijf vooral in je zwemband of op je luchtbedje en probeer de aandacht van mensen op het strand te trekken.'



De hulpdiensten krijgen geregeld te maken met mensen die té ver uit de kust zijn afgedreven en niet meer weten terug te komen. Afgelopen weekend werd de Scheveningse KNRM elf keer opgeroepen. 'Maar gelukkig is iedereen weer in goede gezondheid op het strand teruggekomen.'



LEES OOK:

Onweer op komst, misschien zelfs met hagel en windstoten

Reddingsbrigade in de problemen door geblokkeerde strandopgang



Volgens de KNRM houden veel mensen geen rekening met bijvoorbeeld aflandige wind of de stroming. 'Mensen die de zee niet gewend zijn, zien het als een groot zwembad', zegt Marnix Jansen van de reddingmaatschappij. 'En de wind doet dan vaak nog meer dan de stroming.'Jansen noemt het gebruik van de verschillende drijfmiddelen op zee sowieso onverstandig. 'Vooral nu de watertemperatuur nog maar twaalf graden is. Als je dan te ver uit de kust bent gedreven en lastig terug weet te komen, dan koel je snel af.'Voor mensen die tóch afdrijven en niet weten wat ze moeten doen, heeft de KNRM maar één duidelijk advies. 'Blijf vooral in je zwemband of op je luchtbedje en probeer de aandacht van mensen op het strand te trekken.'De hulpdiensten krijgen geregeld te maken met mensen die té ver uit de kust zijn afgedreven en niet meer weten terug te komen. Afgelopen weekend werd de Scheveningse KNRM elf keer opgeroepen. 'Maar gelukkig is iedereen weer in goede gezondheid op het strand teruggekomen.'