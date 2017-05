Onweer op komst, misschien zelfs met hagel en windstoten

DEN HAAG - Het is deze maandag officieel een zomerse dag. Maar, pas op: er komt onweer aan. Daarvoor waarschuwt Omroep West weerman Huub Mizee. 'Wanneer het onweer precies komt, kan ik niet zeggen. Misschien wel aan het einde van de middag, of pas vanavond. Er is in elk geval een toenemende kans, houd het daar maar op.'

Maandagochtend in alle vroegte zaten al veel mensen rechtop in bed door een behoorlijke klap onweer hier en daar. Het regende kort maar hevig. Maar later vandaag kan het er anders aan toegaan, zegt Huub Mizee.'Er kunnen grote hagelstenen bijzitten', vertelt hij met enige opwinding. 'Ook kunnen er windstoten zijn van zo'n 70 á 80 kilometer per uur. En vooral regen, veel regen. En dus onweer, daar moet je wel rekening mee houden als je buitenactiviteiten hebt.''Toch hoeven liefhebbers van mooi zomerweer niet te wanhopen. Dinsdag wordt het dan misschien wat minder, door de toenemende bewolking, maar vanaf woensdag is het weer 'raak'. Mizee: 'Ja, vanaf dan is er weer meer zon. Woensdag zelf is het zo'n 21 graden en op vrijdag kan het wel 25 graden worden.'Pech voor iedereen die in het weekeinde moet werken, dan wordt het weer minder. 'Vanaf zaterdag gaan de temperaturen omlaag en is er duidelijk meer kans op regen, helaas.'