Dinsdag 30 mei in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 30 mei ziet u de volgende zaken:

- We tonen beelden van een man die twee keer gebruik maakt van een gestolen pinpas. Omdat er contactloos mee betaald kan worden, heeft hij geen pincode nodig.

- De man die brand sticht bij schietvereniging Alphen in Alphen aan den Rijn is vastgelegd op bewakingsbeeld.

- Bij een telefoonwinkel in het centrum van Den Haag wordt een iPhone 7 gestolen. De verdachten staan op beeld.

- Er is een compositietekening gemaakt van een vrouw die twee anderen vrouwen met de dood heeft bedreigd.

- Tot slot is de politie dringend op zoek naar getuigen van een flinke mishandeling in een strandtent op Scheveningen.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden