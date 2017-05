Verplichte behandeling voor brandstichter: man had 'wanen' en 'hallucinaties'

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De 27-jarige Benjamin van der S. moet zich maximaal een jaar lang verplicht laten behandelen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechter in Den Haag dinsdag bepaald. Van der S. stichtte in november 2016 brand in een huis in de Cornelis van der Lijnstraat in de Haagse wijk Bezuidenhout. Zes huizen raakten daardoor lange tijd onbewoonbaar.





Omwonenden nog steeds last van gevolgen brand



Van der S. had tijdens een eerdere zitting spijt betuigd. Hij zei in de rechtszaal dat hij ernstig ziek was, ten tijde van de brand. Het Openbaar Ministerie onderschreef dat, volgens de officier van justitie was Van der S. ontoerekeningsvatbaar. Zij eisten dan ook een behandeling van een jaar.





Volgens de rechter waren wanen en hallucinaties bepalend voor de brandstichting. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is, wordt hij niet strafrechtelijk vervolgd. De rechter wil geen contactverbod, zoals sommigen getroffenen willen. De omliggende huizen die water- en blusschade opliepen krijgen geen schadevergoeding.

