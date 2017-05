Meerdere DNA-matches in 27 jaar oude moordzaak Miriam Sharon

Huis moordzaak Regentesselaan | Foto: Politie Den Haag

Opgraving 'op zo kort mogelijke termijn'



Volgens het OM zal haar lichaam binnen een 'zo kort mogelijke termijn'



De zaak verloopt stroef, omdat het oude dossier uit 1990



De verdachte, de 52-jarige Israëliër Daniel E. werd naar aanleiding van de overeenkomende DNA-profielen aangehouden in de zomer van 2016. Sindsdien zit hij vast in het detentiecentrum in het Groningse Ter Apel. De rechtbank besloot maandag dat hij voorlopig nog vast blijft zitten.Miriam Sharon werd op 8 oktober 1990 in haar huis, op gruwelijke wijze, vermoord. Haar dochtertje lag toen te slapen in huis. Sharon werd na haar dood begraven in haar thuisland Israël.Volgens het OM zal haar lichaam binnen een 'zo kort mogelijke termijn' worden opgegraven. Maar er is nog geen concrete datum. De rechter in Israël heeft nog geen toestemming gegeven. Het OM hoopt DNA te vinden onder haar vingernagels, dat is zelfs na 26 jaar nog mogelijk.De zaak verloopt stroef, omdat het oude dossier uit 1990 is kwijtgeraakt . Er zijn alleen gedeeltes teruggevonden. Daarom hoort het OM oud-politiemensen die 27 jaar geleden bij de zaak betrokken waren. De rechtszaak wordt waarschijnlijk op 30 oktober inhoudelijk behandeld.

