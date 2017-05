Vier tips en trucs om veilig en handig te handelen via Marktplaats

DEN HAAG - Voor oplichters is Marktplaats de ideale plaats om toe te slaan. Uit een enquête van Omroep West en de NOS blijkt dat ruim tien procent van de vierduizend respondenten uit onze regio wel eens opgelicht is. Hoe kun je het veiligst handelen via Marktplaats? Vier tips en tricks om uit de handen van oplichters te blijven.

Gebruik je gezonde verstand. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook vaak zo. Oplichting is vaak aan meerdere zaken te herkennen. Het gaat altijd om een combinatie. Hoe lang is iemand actief op Marktplaats? Wat is de woonplaats? Is de verkoper pas kort actief en woont hij of zij ver weg, dan moet je misschien iets beter oppassen.Doe onderzoek naar de verkoper. Dat kan via bijvoorbeeld Google of Facebook. Zo kom je erachter of de persoon daadwerkelijk bestaat. Vind je niets via deze kanalen, dan kan je ook via de website van de Politie of het Landelijk Meldpunt Internetoplichting gegevens opvragen. Zo kom je erachter of de verkoper al eens eerder in aanraking met oplichtingspraktijken is geweest.Gebruik altijd de chatfunctie van Marktplaats. Dat is een drempel voor oplichters. Zij willen het liefst zo weinig mogelijk sporen achterlaten. Vraagt een verkoper om direct via WhatsApp contact te hebben? Doe dat dan niet. Probeer ook zoveel mogelijk met de verkoper te praten. Persoonlijk contact is belangrijk.Als je een product door de verkoper op laat sturen, maak daar dan duidelijke afspraken over. Betaal bijvoorbeeld een deel vooraf en de rest als je het product ontvangen hebt. Vraag bij grotere en duurdere producten ook een Track & Trace-code aan, zodat je het product kunt volgen.Kom je een verdachte advertentie tegen? Dan kun je dat via een speciale button melden. Dat is belangrijk om te doen, want daardoor kan Marktplaats snel ingrijpen. Op het moment dat er een melding binnen komt, is de advertentie over het algemeen binnen een uur verwijderd en wordt de verkoper geblokkeerd.