Fernandez, Trybull en Tamata verlaten ADO, veel spelers hebben aanbieding op zak

DEN HAAG - Nu de zomerstop definitief is aangebroken kan de leiding van ADO Den Haag zich in alle rust voorbereiden op aankomend seizoen. Zo verlaten Guyon Fernandez, Tom Trybull en Abel Tamata de Haagse club en hebben meer dan tien spelers/stafleden een aanbieding op zak.

Het gaat om Fons Groenendijk, Dirk Heesen, Ekrem Kahya, John Nieuwenburg (allen stafleden), Randy Wolters, Kevin Jansen, Dion Malone en Donny Gorter (allen spelers). Ook technisch manager Jeffrey van As heeft een aanbieding gekregen.Met Wilfried Kanon wordt nog gesproken over contractverlenging. De Ivoriaan voetbalt in januari 2019 vijf jaar in Nederland, waardoor hij een dubbelpaspoort kan aanvragen. Daardoor is ADO niet meer gebonden aan de non-EU-regels, die voorschrijven dat Kanon rond de 400.000 euro moet verdienen. De Haagse club bekijkt nu de mogelijkheden om Kanon op een creatieve manier te behouden.Geen van de spelers of trainers die een aanbieding op zak heeft, heeft al bijgetekend. Veel zal afhangen van de begroting waarmee ADO Den Haag gaat werken. Wanneer dat bekend is en trainer Groenendijk zijn jawoord geeft, zullen veel trainers en spelers volgen. Tot op heden heeft directeur Mattijs Manders de begroting nog niet bekend gemaakt. De cijfers moeten voor 15 juni worden ingediend bij de KNVB.Voor Mike Havenaar en Ernestas Setkus, beide beschikken over een doorlopend contract, is er interesse. De Haagse club staat niet onwelwillend tegenover een verkoop van het tweetal. Havenaar drukt met zijn salaris op de begroting van ADO en heeft nog een aardige transferwaarde. Setkus heeft zich de laatste periode kunnen schikken in de rol als tweede doelman, maar wil aankomend seizoen graag weer eerste keeper worden. Die garantie kan ADO niet geven.ADO Den Haag is dichtbij een akkoord met oud-speler Virgilio Teixeira. De voormalig verdediger moet de nieuwe trainer van het tweede elftal worden. Teixeira was het afgelopen seizoen verantwoordelijk voor NEC/Oss onder de 19 jaar.Spelers melden: 21-22-23 juniEerste training: 26 juniEerste oefenwedstrijd: 1 juli (tegenstander nog niet bekend)Trainingskamp ADO: 10-15 juli (Zeeland)Open dag: 6 augustusFons Groenendijk: heeft aanbieding op zakJeffrey van As: heeft aanbieding op zakDirk Heesen: heeft aanbieding op zakEkrem Kahya: heeft aanbieding op zakJohn Nieuwenburg: heeft aanbieding op zakRandy Wolters: heeft aanbieding op zakKevin Jansen: heeft aanbieding op zakDion Malone: heeft aanbieding op zakDonny Gorter: heeft aanbieding op zakGuyon Fernandez: verlaat de clubAbel Tamata: verlaat de clubTom Trybull: verlaat de clubRuben Schaken: verlaat de clubRody de Boer: vertrekt naar TelstarJerdy Schouten: vertrekt naar TelstarWilfried Kanon: ADO bekijkt mogelijkheden om hem te behoudenGervane Kastaneer: ADO nog in gesprek met zaakwaarnemer