Jeuk na het zwemmen in de Dobbeplas; meer onderzoek nodig

Foto: Archief

PIJNACKER-NOOTDORP - Het Hoogheemraadschap Delfland gaat onderzoek doen naar het water in de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp. Aanleiding zijn jeukklachten die mensen kregen na een verkoelende duik. Uit recente metingen blijkt dat er geen blauwalg in het water zit, daarom gold er ook geen waarschuwing voor de plas.





Het nieuwe onderzoek naar het water in de Dobbeplas gaat een paar dagen duren. Het Hoogheemraadschap Delfland adviseert mensen -ondanks het warme weer- niet het water in te gaan.



'Mijn dochter en haar vriendin hadden ontzettende jeuk. Ze zijn maar kort in het water geweest, maar de klachten kwamen snel opzetten', laat een moeder weten aan Omroep West. 'Lang douchen gaf wat verlichting, toen trok de jeuk weg'.Het nieuwe onderzoek naar het water in de Dobbeplas gaat een paar dagen duren. Het Hoogheemraadschap Delfland adviseert mensen -ondanks het warme weer- niet het water in te gaan.

