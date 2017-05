Jan-Arie van der Heijden langer bij Feyenoord

SCHOONHOVEN - Met Jan-Arie van der Heijden heeft Feyenoord weer een speler uit het kampioenselftal langer aan zich gebonden. De clubleiding bereikte maandag met de 29-jarige verdediger een principeakkoord over een nieuw contract, dat Van der Heijden tot de zomer van 2020 in De Kuip houdt.

Van der Heijden kwam in 2015 transfervrij naar Feyenoord, nadat hij vier jaar bij Vitesse had gespeeld. De speler uit Schoonhoven veroverde in zijn eerste seizoen met Feyenoord de KNVB-beker. Afgelopen seizoen vormde de speler uit de jeugdopleiding van Ajax een betrouwbaar verdedigingsduo met Eric Botteghin. Het Legioen doopte hem na een paar fraaie aanvallende acties om tot 'Jan-Scharie' van der Heijden.Komend seizoen gaat de verdediger met landskampioen Feyenoord de Champions League in. Eerder verlengden onder anderen Brad Jones, Rick Karsdorp (Schoonhoven), Terence Kongolo, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Sven van Beek (Gouda) en Jens Toornstra (Ter Aar) al hun contract.