Slachtoffer schietpartij Rotterdam komt uit Zoetermeer

DEN HAAG - Het slachtoffer van de schietpartij in de Rotterdamse wijk Ommoord zondagavond, is een 21-jarige man uit Zoetermeer. Dat meldt de politie.

Volgens RTV Rijnmond gaat het om de rapper Parsa010 , maar de politie kon dat nog niet bevestigen. Het slachtoffer zat met vrienden te eten op de oprit van een huis aan de Paardenbloem toen hij, rond kwart over tien, werd beschoten. De man uit Zoetermeer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.Vanwege het mooie weer waren veel mensen nog wakker en hebben daarom wat meegekregen van de schietpartij.Na de schietpartij werd even verderop een vluchtauto aangetroffen. De auto was beschadigd, omdat de daders op de vlucht een schuurtje geramd hadden. Getuigen zagen twee mannen wegrennen bij de vluchtauto. De politie is op zoek naar de daders.