Slechtziende Arend zamelt plastic doppen in voor opleiding blindegeleidehonden

Van de opbrengst van de doppen kunnen weer een aantal blindengeleidenhonden worden opgeleid.

DEN HAAG - Arend Heilbron uit Duindorp Scheveiningen zamelt al drie jaar plastic doppen in. Om zijn inzamelingsactie en boost te geven schakelt hij SuperDebby in. Van de opbrengst van de doppen, kunnen weer een aantal blindengeleidenhonden worden opgeleid.

Arend is zelf slechtziend en weet uit eigen ervaring hoeveel je aan een geleidehond hebt in het dagelijks leven. 'Dankzij de hond kan ik weer met een gerust hart naar buiten. Ik liep eerst met een stok, maar ik had daar geen vertrouwen meer in. Het verkeer gaat zo snel en mensen zien de stok soms over het hoofd. Ik vind het met een hond prettig. Het gaat een stuk beter', zegt Arend.



De doppen worden gerecycled. Het Koninklijke Nederlandse Geleide Fonds (KNGF), opleider van de honden, krijgt er 20 cent per kilo voor. Dat lijkt heel weinig. 'Maar het afgelopen jaar hebben we in heel Nederland 12.000 euro bij elkaar gekregen; Ik spaar ook metalen dopjes en dat levert ook veel op', zegt Arend enthousiast.



De basisopleiding van de honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding van het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer 11 miljoen doppen nodig.



Arend zoekt daarom zoveel mogelijk doppen. 'Doppen van limonade, zeep, shampoo, afwasmiddel... noem maar op. Alle doppen van plastic. Gooi ze moet weg, maar spaar ze voor een goed doel en voor een beter milieu!'



Heb je thuis doppen liggen of wil je ze voor Arend sparen? Laat het ons weten of kom ze brengen. Superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden