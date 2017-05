Eetbare ode aan Dumoulin: TOMpoezen vliegen over Westlandse toonbank

HONSELERSDIJK - Westlandse wielerfans stonden maandagmorgen al vroeg in de rij bij bakkerij Erwin Scholtes in Honselersdijk. De bakker brengt met een heuse TOMpoes een ode aan Tom Dumoulin die de ronde van Italië heeft gewonnen.

Zondagavond plaatste de bakkerij op Facebook een aankondiging van het bijzondere gebakje. Het bericht werd 70 keer geliked. En de TOMpoezen vlogen maandag over de toonbank.De TOMpoes is versierd met een eetbare foto van de Nederlandse Giro-winnaar. Een ware hit onder de vele wielerliefhebbers in het Westland. Of de TOMpoes ook na vandaag nog te verkrijgen is, is niet bekend.