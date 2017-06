Dameskoor Voce Chiara zoekt nieuwe zanglijsters

DEN HAAG - Al ruim 50 jaar zingen ze de sterren van de hemel, maar door onder meer verhuizingen is koor Voce Chiara flink gekrompen. De dames hopen het tij te keren en daarvoor schakelden ze SuperDebby in!

De dames (sorry, geen heren toegestaan) repeteren eens per week, elke maandagavond, in de Prof. Mr. A. Anemaschool aan de Eindstede in Den Haag. Ze treden minimaal een keer per jaar op. Alle leeftijden zijn welkom, als je stem het maar doet!



Ben je nieuwsgierig en wil je eens op proef mee zingen? Dat kan! Zaterdag 10 juni houdt het koor workshops waar je aan mee kunt doen. Oh ja, het koor zingt klassieke stukken, van middeleeuws tot hedendaags. Interesse? Laat het ons weten! superdebby@omroepwest.nl of 070- 390 54 54 (tussen 12 en 14 uur).







