Opknapbeurt moet Haarlemmerstraat Leiden weer sfeer geven

Haarlemmerstraat Leiden

LEIDEN - In Leiden is gestart met de herinrichting van de Haarlemmerstraat. De ooit zo populaire winkelstraat is er de afgelopen decennia niet gezelliger op geworden. Grote winkelketens, reclameborden en leegstand leiden tot een sfeerloos geheel. Een grote opknapbeurt moet daar iets aan veranderen.

Met de facelift moet de Haarlemmerstraat beter passen bij de historische binnenstad van Leiden. Om dit te realiseren gaan er nieuwe klinkers de straat in, komen er bloembakken te staan en worden er ouderwetse lantaarnpalen neergezet. Ook de Lange Mare wordt meegenomen in het project. Daar gaan bomen het straatbeeld bepalen.



Voor winkelier Har Walenkamp is de opknapbeurt van winkelstraat een goede stap vooruit, maar geen oplossing voor de terugloop van het winkelend publiek. 'Hier zal het plaatsen van een lantarenpaal niet veel aan veranderen', zegt hij. In zijn ogen moeten ook de winkeliers zelf zorgen voor een betere sfeer in de straat. Het uiterlijk van hun gevels zijn daarbij bepalend.



Werkzaamheden



De eerste werkzaamheden zijn maandag van start gegaan. Als alles volgens schema verloopt moet de vernieuwde Haarlemmerstraat in november klaar zijn.



