Goed nieuws voor de lopers: Haagse Avondvierdaagse gaat door

DEN HAAG - Ondanks de weerwaarschuwingen van het KNMI, gaat de Haagse Avondvierdaagse maandag gewoon door. Dat laat organisator Ed Vuijk weten. Eerder adviseerde de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) de lokale afdelingen in het land de eerste avond van de Avondvierdaagse af te gelasten.

Het KNMI heeft vanaf 20:00 uur code geel afgekondigd wegens onweer. 'We hebben goed op buienradar gekeken, en daar is te zien dat de onweersbuien pas tussen 22:00 uur en 23:00 uur Den Haag passeren. Dan liggen de kinderen allang weer op bed', aldus Vuijk.De lopers starten vanaf vier punten: bij Kijkduin, Scheveningen, Mariahoeve en Ypenburg. In totaal hebben ruim 3000 wandelaars zich aangemeld voor het jaarlijkse evenement.