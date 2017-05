Tunnel onder spoorweg Leiden - Alphen bijna klaar

Foto: Robbert van Cleef

LEIDEN - Het is een van de grotere bouwprojecten in Leiden op dit moment; de tunnel onder het spoor van en naar Alphen op de Kanaalweg. De tunnel moet ervoor zorgen dat de kruising veiliger wordt en dat de doorstroming op de belangrijke doorgaande weg beter wordt. De bouw van de tunnel gaat nu de laatste fase in.

Sinds november rijdt de trein al over een nieuw betonnen brugdeel dat destijds onder veel belangstelling werd geplaatst. Het bleek voor de bouwer om centimeterwerk te gaan. 'Dat was echt geweldig', zegt een toeschouwer op de fietsbrug boven de tunnel. 'Ik kom hier wekelijks even kijken. Ik vind het enorm interessant wat ze hier doen want ik zat vroeger zelf in de bouw.'



Het belangrijkste werk is nu gedaan en bouwer Max Boegl kan nu naar het einde van het project toewerken. 'We liggen op schema en ik verwacht dat eerste auto's in augustus door de tunnel kunnen rijden', aldus een woordvoerder.





