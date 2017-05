Westland neemt geen maatregelen tegen bastaardsatijnrups

WESTLAND - De gemeente Westland gaat geen maatregelen nemen tegen de bastaardsatijnrups op het strand van Ter Heijde. De reddingsbrigade kreeg afgelopen dagen tientallen klachten over de gevaarlijke rups en riep de gemeente Westland op actie te ondernemen.

Door de zachte winter en de weinige regenval heeft de rups alle kans gehad om in leven te blijven. Mede daardoor is het beest op meerdere plekken langs de Zuid-Hollandse kust een ware plaag. De brandharen kunnen heftige jeuk en huiduitslag veroorzaken.In Ter Heijde krioelen maandag duizenden beestjes in het zand. 'Om de meter zie je wel een rups lopen', zegt een wandelaar. 'Er waren afgelopen weekend tientallen mensen met huidirritatie die niet wisten wat er aan de hand was', zegt voorzitter Roel Batelaan van de Monsterse Reddingsbrigade, waar Ter Heijde onder valt.Hij riep de gemeente daarom op badgasten beter voor te lichten. De gemeente ziet daar voorlopig niets in. 'De rupsen ontpoppen zich al bijna tot vlinders', zegt een woordvoerder van de gemeente Westland. 'En misschien komen er wel helemaal geen stranddagen meer aan.'De rups helemaal bestrijden, ook voor komende jaren, is lastig. 'Het gaat om een beschermd duingebied, Natura 2000. Het bestrijden van de rups in het duingebied is dan ook niet mogelijk.'De reddingsbrigade wil nogmaals in overleg met de gemeente over maatregelen voor komende jaren. Ook blijft ze verzoeken om de badgasten snel beter te voor te lichten. Batelaan: 'Er komt een Pinksterweekend aan en deze beestjes kunnen best nog anderhalf á twee weken leven. Mensen weten niet dat ze gevaarlijk zijn en ze veroorzaken echt hele nare jeuk en uitslag.'Wie in aanraking komt het beestje, kan de haartjes weghalen met een pincet of plakband en daarna afspoelen met water. Kleding moet op 60 graden worden gewassen.