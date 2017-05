Westlandse jongens (14) geven bijzonder kijkje in 'thuis regio'

WESTLAND - Gijs Koene en zijn vriend Stef zijn 14 jaar en hebben samen één grote hobby, het maken van YouTube video's. De twee besloten in hun nieuwste video de wereld een kijkje te geven in hun thuis regio; Westland. Het duo maakte een prachtige video met behulp van een drone.

De vrienden hebben een eigen YouTube kanaal genaamd 'Snotjongens' en besteden iedere vrije seconde die ze hebben aan het maken van filmpjes voor op hun kanaal. 'In deze video willen we jullie graag een beeld geven van onze thuis regio: Westland. Het Westland staat bekend om zijn kassen en veilingen. Veel kijkplezier!', laten de jongens via YouTube weten.De jongens plaatsten de video vorige week online en kregen meteen veel positieve reacties. Een maand geleden vierden de jongens al dat ze 10.000 weergaven hadden.