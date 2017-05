Gevangenis Zoetermeer tijdelijk dicht door tekort aan bewakers

ZOETERMEER - De gevangenis in Zoetermeer wordt vanaf 1 juli tijdelijk gesloten door een tekort aan bewakers. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen.

'Er zijn eigenlijk te weinig gedetineerden voor het aantal bewakers in Nederland, daardoor dreigde voor de bewakers in Zoetermeer al langere tijd ontslag', aldus Jaap Oosterveer, woordvoerder minister Justitie en Veiligheid. 'Veel bewakers zijn al voor een eventueel ontslag naar een andere baan gaan zoeken. Als gevolg daarvan is er nu een tekort aan personeel om de gevangenis deze zomer nog open te houden.'De gedetineerden zullen worden overgebracht naar de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Bewakers van de Zoetermeerse gevangenis zullen tijdens de sluiting aan de slag gaan in Scheveningen en Alphen aan den Rijn.Het personeelstekort is geen nieuw probleem, vorig jaar werd de gevangenis al deels leeggezet.