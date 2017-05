Gezocht: 100 strandbedden en 50 parasols in de zee bij Noordwijk

NOORDWIJK - Na een paar gemoedelijke zomerse dagen was het strand van Noordwijk maandag ineens veranderd in een slagveld. Een flinke vloedgolf trok een gedeelte van de strandbedden, parasols en windschermen de zee in. 'Zoiets heb ik in geen 19 jaar gezien'.

Tussen 05:00 en 06:00 uur vanochtend zorgde een stevige onweersbui voor een enorme vloedgolf die tot ver op het strand reikte. 'Ons strandpaviljoen heeft geen schade opgelopen, maar een groot deel van het meubilair op het strand is verdwenen', vertelt Harry van Duivenboden van Take2 Beach&Bungelows. 'De ravage is groot. Van de 4 rijen strandbedden zijn drie rijen vernield of in zee meegetrokken. Er zijn ongeveer 100 bedden en 50 parasols weg. In de 19 jaar dat ik op het strand werk heb ik nog nooit zoiets gezien.'De schade voor de verhuurder is naar schatting groot. 'We hadden juist een goed, zomers weekend gehad. Daarom hadden we het meubilair ook op het strand staan, omdat het maandag ook nog mooi weer zou worden, vertelt badman Sé Aniba. 'Maar nu ben ik groot gedeelte kwijt. De kans dat er nog iets terugkomt uit zee lijkt me onwaarschijnlijk. En anders zal het wel kapot zijn. Waarschijnlijk wordt het niet vergoed omdat het om natuurschade gaat. Dat is een slecht begin van het strandseizoen.'Bang voor meer noodweer is Aniba nu niet meer: 'De ravage vandaag was zo groot, dat het eigenlijk niet erger kan. Het hele strand lag vol kapotte spullen en afval. Alles wat nog heel is hebben we binnen gezet.' Ook andere verhuurders van strandmeubilair op het strand van Noordwijk en Katwijk hebben flinke schade opgelopen.Zie hier de beelden van de vloedgolf: