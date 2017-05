Doek valt definitief voor dorpshuis De Alkeburcht

ROELOFARENDSVEEN - Dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarendsveen gaat toch dicht. Dat is maandagavond besloten tijdens een emotionele gemeenteraadsvergadering van de gemeente Kaag en Braassem.

Drie partijen die samen een meerderheid hebben van de 21 raadszetels in Kaag en Braassem waren het eerder al met het college eens dat het langer openhouden van het dorpshuis niet zinvol is. Bewoners en verenigingen probeerden vanavond tevergeefs de politiek alsnog op andere gedachten te brengen Het pand kampt al een paar jaar met achterstallig onderhoud en wordt lang niet optimaal gebruikt. Het pand zou in slechte staat verkeren en een start-investering van 200.000 euro nodig hebben. Deze investering zou in de komende twintig jaar uiteindelijk oplopen tot ruim 1,2 miljoen euro.De culturele en maatschappelijke verenigingen die gebruik maken van De Alkeburcht verlieten aan het einde teleurgesteld en boos de raadsvergadering. Ze vinden het onverteerbaar dat de politiek in hun ogen niet de wil toonde om De Alkeburcht te redden.Per 1 juli gaat De Alkeburcht dicht. Voor de verenigingen is het nog onduidelijk waar ze hun activiteiten na de zomervakantie verder kunnen voortzetten.