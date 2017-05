West Wekker: 100 weggespoelde strandbedden in Noordwijk en gevangenis Zoetermeer tijdelijk dicht

Foto: Sé Aniba

DEN HAAG - Goedemorgen zonder zorgen! We hebben het belangrijkste nieuws even voor je op een rijtje gezet. Strandtenten in Noordwijk en Katwijk kregen gisteren de schrik van hun leven toen hun halve meubilair in de zee verdween door een vloedgolf. Dirk Kuijt werd toen de zee weer ging liggen op het strand van Noordwijk gehuldigd en de gevangenis in Zoetermeer gaat dicht deze zomer.

