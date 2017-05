Excuses voor omwonenden nieuw winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - Het beruchte beveiligingsalarm van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is mogelijk gesaboteerd. Dat zegt ontwikkelaar BPD tegen mediapartner WOS. Door het alarm werden de ventilatoren geactiveerd waarbij een familie uit 's-Gravenzande van hun dakterras werd weggeblazen.

Het bedrijf heeft beveiligers ingezet, in de hoop dat het alarm de komende tijd stil blijft. Zondagochtend vroeg ging de slow whoop tot twee keer toe af. Dat oorverdovende geluid was in een deel van het dorp te horen waardoor 's-Gravenzanders werden gewekt.'Wij bieden onze welgemeende excuses aan de omwonenden aan', zei een woordvoerder van BPD maandagavond. De ontwikkelaar heeft de installateur en hoofdaannemer ingelicht over de storingen, en hoopt dat deze niet meer voorkomen.