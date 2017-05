Winkelcentrum Megastores verder onder de naam Galleria

Artist impression nieuwe hoofdingang en woontoren Galleria

DEN HAAG - De herontwikkeling van het overdekte woonwinkelcentrum Megastores in Den Haag is begonnen. Nadat het winkelcentrum in een nieuw jasje is gestoken gaat het verder als Galleria.





'In het nieuwe Galleria kunnen inwoners uit zowel de directe omgeving als uit de Haagse binnenstad winkelen, boodschappen doen, recreëren en verblijven. Deze tweede levensfase van MegaStores sluit qua timing uitstekend aan bij de positieve ontwikkelingen in het gebied Laak', zegt Albert Hoogland, eindverantwoordelijk voor het management en de herontwikkeling van MegaStores.



Meer dan alleen winkelen



Naast een nieuwe hoofdingang met daarboven een woontoren komt er ook een extra parkeerterrein naast de supermarkten op de begane grond, zodat bezoekers direct de boodschappen naar de auto kunnen brengen. Het nieuwe winkelcentrum zal bestaan uit onder andere horeca, supermarkten, foodconcepten maar ook amusement, zoals lasergamen of een bowlingbaan.



