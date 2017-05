Stiefmoeder Petra T. krijgt hogere straf voor mishandelen kinderen

DEN HAAG - Petra T. uit Roelofarendsveen is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel vanwege poging tot doodslag op haar destijds 12-jarige stiefdochter en 15-jarige zoon. Petra's man Ron werd vrijgesproken van poging tot doodslag. Hij krijgt achttien maanden cel. Dat is evenveel als een lagere rechter eerder oplegde.

Petra was in eerste instantie veroordeeld tot drie jaar cel . Petra was sinds februari op vrije voeten omdat ze toen tweederde van die straf had uitgezeten. Het gerechtshof acht Petra verminderd toerekeningsvatbaar. Ze krijgt geen tbs, omdat er geen herhalingsgevaar zou zijn.Tijdens het proces kwam aan het licht dat de twee kinderen van de familie T. jarenlang ernstig mishandeld werden . De mishandeling werd zo erg dat het meisje er bijna aan bezweek. De ouders gebruikten kou als straf. Volgens het OM moest het meisje onder meer in de vrieskou op een natte matras slapen bij een open raam.Dit leidde ertoe dat zij in feburari zo ernstig onderkoeld raakte dat ze een hartstilstand kreeg en enige tijd in coma lag. Medici sloegen alarm toen ze zagen dat het meisje onverklaarbare verwondingen aan haar lichaam had.Ook werden de kinderen uitgescholden en gekleineerd. Ze moesten slapen in de schuur of werden opgesloten in de slaapkamer. Daar deden de twee ook hun behoefte. Ron en Petra zien de gebeurtenissen in een heel ander licht . Zij zien zichzelf als slachtoffers die geterroriseerd werden door de kinderen. Volgens hen deden ze moeilijk en plasten de kinderen expres in bed.Tijdens het hoger beroep bleek dat het nog niet goed gaat met de twee mishandelde kinderen. De biologische moeder van de kinderen las een verklaring voor. 'De kinderen houden zich staande maar ze hebben nog een lange weg te gaan', zei ze.De advocaat van Petra snapt niet dat het gerechtshof tot een ander besluit komt dan de rechtbank. 'Ik kan er met mijn pet niet bij', zegt zij woensdag tegen Omroep West. Zij zal Petra dan ook aanraden om tegen de straf in beroep te gaan bij de Hoge Raad.Petra is teleurgesteld. 'Omdat zij altijd heeft volgehouden dat zij onschuldig is, valt dit niet goede aarde', , zegt haar advocaat.