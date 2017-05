Vrijplaats Leiden organiseert benefiet voor Haagse krakers

LEIDEN - Vrijplaats Leiden komt in actie voor hun 'vrienden uit Den Haag'. De sociaal culturele ontmoetingsplaats houdt dit weekeinde een benefietfestival om geld in te zamelen voor de voormalige krakers van De Vloek op Scheveningen. Zij moeten van de rechter ruim 30.000 euro ontruimingskosten betalen.

Kraakpand De Vloek werd in 2015 ontruimd . Het kraakpand moest plaatsmaken voor een Topzeilcentrum . Een aantal krakers verzette zich hevig tegen de ontruiming. Vijf krakers moesten daarvoor twee weken de cel in. Ook stapte de gemeente Den Haag naar de rechter om de kosten van de ontruiming op de krakers te verhalen.Omdat de krakers aangeven dat ze zelf geen 30.000 euro op hun rekening hebben staan, zijn ze een inzamelingsactie gestart , waarvoor inmiddels bijna 10.000 euro is opgehaald. 'Vrijplaats Leiden steunt de vrienden uit Den Haag, zoals zij ' de Leidse zaak' ook altijd door dik en dun gesteund hebben', schrijft de organisatie op Facebook Daarom is er vrijdag in de oude conservenfabriek aan de Middelstegracht een benefietfestival voor De Vloek. Onder andere 'Dead Cat Stimpy' en de 'Nooit meer douchen show' treden op.