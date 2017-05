Het gaat goed met aangereden jongen Nootdorp

NOOTDORP - Het gaat naar omstandigheden goed met de jongen die maandag werd aangereden in Nootdorp. Dat bevestigen zijn ouders aan Omroep West.

De jongen werd maandag aangereden op De Poort vlakbij een basisschool in Nootdorp. De hulpdiensten werden geholpen door artsen die met een traumahelikopter waren ingevlogen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht.In het ziekenhuis bleken zijn verwondingen naar omstandigheden mee te vallen. Waarschijnlijk kan hij snel weer naar huis.Enkele leraren en leerlingen van Basisschool De Waterwilg in Nootdorp hebben het ongeluk zien gebeuren. De politie heeft in overleg met de school slachtofferhulp ingeschakeld. De directie schrijft in een mail aan de ouders van de leerlingen dat het belangrijk is om over het ongeluk te praten, als de kinderen daar behoefte aan hebben.