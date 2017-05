Contactloos betaald met verloren pinpas in Zoetermeer

ZOETERMEER - Op het moment dat een inwoner van Zoetermeer zijn autoruiten schoonmaakt, heeft hij zijn portemonnee en telefoon nog in zijn jaszak zitten. Bij aankomst op de plaats van bestemming zijn de spullen weg. Dezelfde dag wordt er meerdere keren gebruik gemaakt van zijn pinpas.

De man raakt zijn spullen kwijt op dinsdag 29 november 2016. Hij vermoedt dat hij ze per ongeluk op de parkeerplaats aan de Willem van Cleeflaan is verloren. Maar omdat de pas meerdere keren wordt gebruikt, is er sprake van diefstal. Een man met een rode jas betaalt twee keer contactloos bij BP en Digros in Zoetermeer. Hij is daarbij duidelijk in beeld.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem