Brandstichting schietvereniging Alphen gefilmd door bewakingscamera

DEN HAAG - De man die begin mei brand stichtte bij het pand van Schietsportvereniging Alphen in Alphen aan den Rijn, is vastgelegd door een bewakingscamera. Daarop is duidelijk te zien hoe hij te werk gaat.

Op dinsdagavond 9 mei rond 23.30 uur komt een man aanlopen bij de zijdeur van het pand aan de Amerikalaan. Hij heeft een boormachine bij zich en maakt daarmee een gat in de deur. Daarna verdwijnt hij weer.Een kwartier later is de man terug. Hij heeft nu een rode jerrycan bij zich en laat door het gemaakte gat een brandbare vloeistof naar binnen lopen. Vervolgens maakt hij een spoor van vloeistof over de stoep en verdwijnt uit beeld.Even later wordt het spoor van brandbare vloeistof aangestoken. De vlammen komen op de deur af en het pand vliegt in brand. Het vuur slaat meteen naar binnen. De brand wordt snel ontdekt en omdat het pand is beveiligd tegen brand, blijft de schade beperkt tot de deur en het halletje. Ondanks dat loopt het schadebedrag voor de vereniging flink op.In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 mei is er op dezelfde manier een gat geboord in de voordeur. Mogelijk was het de bedoeling om toen al brand te stichten, maar het gat is ontdekt en weer dicht gemaakt. De vereniging ging toen uit van een inbraakpoging en heeft daarom een camera bij de deur gehangen.De werkwijze van de brandstichter is duidelijk te zien, maar de man zelf helaas niet. Het gaat om een man met een slank postuur. Hij draagt zwarte schoenen met een witte zool, een donkere broek en een donkere jas met een capuchon. Ook draagt hij zwarte handschoenen.De man heeft een rode jerrycan bij zich met een slang er aan. Misschien zegt die jerrycan u iets in combinatie met de man. Het zou kunnen dat hij hem voor 9 mei ergens heeft gevuld met brandbare vloeistof. Ook over een mogelijk motief voor de brandstichting hoort de politie graag meer.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem