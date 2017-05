iPhone 7 gestolen uit Haagse telefoonwinkel

DEN HAAG - Twee mannen werken samen om een dure iPhone 7 te stelen uit een telefoonwinkel aan de Venestraat in Den Haag. Ze hebben een trucje om de telefoon te prepareren, zodat het alarm niet af gaat.

De mannen zijn op zaterdag 4 maart in de winkel. Ze hebben interesse in een iPhone 7 en staan een tijdje bij een tafel met showmodellen. Plotseling gaat het alarm van de telefoon af. Een medewerker moet daarom even een sleutel halen om het alarm te resetten. Op dat moment lukt het hen vermoedelijk om de telefoon te prepareren.De mannen vertrekken en zijn nog geen half uur later weer terug. Zodra ze alleen zijn, halen ze de telefoon van de beveiliging af. Er gaat geen alarm af, dus kunnen ze ongemerkt de winkel verlaten met de iPhone 7. Van de verdachten is een foto, waarop slechts één van de mannen goed te zien is. Mogelijk herkent u ze in combinatie met elkaar.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem