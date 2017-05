Politie blijft op zoek naar getuigen steekpartij Zoetermeer

ZOETERMEER - Ondanks dat er een verdachte is aangehouden, blijft de politie op zoek naar getuigen van het steekincident in het Binnenpark in Zoetermeer van vorige week maandag. Daarbij raakte een 30-jarige vrouw gewond.

De vrouw wandelt op maandag 22 mei iets voor 20.00 uur door het park ter hoogte van de Broekwegschouw in Zoetermeer. Plotseling komt er een man op haar af. Hij pakt haar bij de keel en steekt haar meerdere keren in haar rug. De vrouw weet zich los te rukken en de man gaat er vandoor. Ze is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, maar heeft nog wel veel pijn.Een dag later wordt een 31-jarige man uit Zoetermeer aangehouden als verdachte. Hij zit nog vast. Ondanks de aanhouding blijft de politie op zoek naar getuigen. Mogelijk heeft u de man voor, tijdens of na het incident gezien in de buurt van het Binnenpark in Zoetermeer.Voor het steekincident reed de stevige, donker getinte man op een damesfiets met voor- en achterop een kinderzitje. Hij droeg een wit T-shirt, een rugzakje, een driekwartsbroek en schoenen. Na het incident heeft hij zijn fiets achtergelaten, vermoedelijk zijn T-shirt uitgetrokken en liep hij op blote voeten. Dat kan u zijn opgevallen.De man is weggelopen over de Broekwegzijde, richting winkelcentrum De Leyens. De recherche komt ook graag met u contact als u hem in die buurt heeft gezien of als u foto’s of filmpjes van het incident heeft gemaakt.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem