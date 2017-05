Vrouw gezocht voor meerdere bedreigingen in Den Haag

DEN HAAG - Twee vrouwen worden los van elkaar flink bedreigd door dezelfde vrouw. Ze sluit één van hen op in het toilet en zegt dat ze haar wil vermoorden. De ander wordt achtervolgd en krijgt een mes te zien. Er is een duidelijke compositietekening gemaakt van de verdachte.

Het eerste slachtoffer is een vrouw van 19 jaar. Ze is op maandag 6 maart aan het eind van de middag in het MCH Westeinde aan de Lijnbaan in Den Haag. Ze gaat naar het toilet en ziet de vrouw bij de wastafels staan. Die vraagt aan haar of ze een grote hoeveelheid condooms wil kopen. Ze laat er ook een aantal zien.De 19-jarige vrouw geeft aan dat ze geen interesse heeft en gaat naar het toilet. De vrouw wordt boos en begint te schreeuwen. Ze bonkt op de deur, probeert die uit alle macht open te maken en roept dat ze de vrouw zal vermoorden als ze naar buiten komt. Het slachtoffer is doodsbang en durft pas naar buiten als ze hoort dat er iemand anders in de toiletruimte komt.De boze vrouw staat nog steeds in de toiletruimte. Ze vertelt dat ze heeft vastgezeten zonder eten en drinken, dat ze een gedwongen sekswerker is, dat ze heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen en dat ze nu de vrouw wil vermoorden. Ze laat daarbij een flinke snijwond in haar hals zien.Ondanks de angst houdt het slachtoffer het gesprek aan de gang. De vrouw wordt rustiger en laat haar uiteindelijk gaan. De 19-jarige rent naar de tramhalte aan de Lijnbaan en ziet de vrouw niet meer terug.Even later duikt de verwarde vrouw ook op bij de tramhalte. Daar valt ze een andere vrouw lastig. Ze beledigd haar, volgt haar in de tram en blijft haar beledigen. Ze laat zelfs een mes zien. Als het slachtoffer bij de volgende halte uitstapt, komt de vrouw haar achterna. Ze stapt net als haar slachtoffer in de volgende tram en blijft haar lastig vallen.Ook het tweede slachtoffer is erg bang en stapt op de Dierenselaan opnieuw uit de tram. De vrouw blijft haar volgen. Uiteindelijk stapt de vrouw bij een winkel naar binnen en belt daar de politie. De verwarde vrouw is dan verdwenen.Er is een compositietekening van de verdachte gemaakt. Het gaat om een blanke vrouw van zo'n 40 tot 45 jaar oud. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang, heeft een dun postuur en onverzorgd bruin haar in een paardenstaart, met een pony tot op de wenkbrauwen. Ze heeft een lage stem en had begin maart een zichtbaar snijlitteken rondom de hals van oor tot oor.Ze droeg een zwarte winterjas met capuchon, een blauwe spijkerbroek en ze had een vrij grote bruine stoffen schoudertas bij zich. Misschien heeft u ook wel met haar te maken gehad en heeft u dat nog niet bij de politie gemeld. Doe dat dan alsnog.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem