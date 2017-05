21-jarige man zwaar mishandeld in Scheveningse strandtent

DEN HAAG - Een gezellige avond uit eindigt in het ziekenhuis voor een 21-jarige man. Hij raakt betrokken bij een vechtpartij in beachclub Bliss aan de Strandweg op Scheveningen. Zeker acht mannen hebben het op hem voorzien. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer is op zaterdag 6 mei samen met drie vrienden bij Bliss. Het is een gezellige avond en er is niets aan de hand. Maar rond middernacht merkt hij dat zo’n 12 tot 15 mannen steeds zijn kant op kijken en naar hem wijzen. Hij gaat naar ze toe om te vragen wat er aan de hand is.Er wordt meteen agressief gereageerd. Hij wordt weggeduwd en krijgt te horen dat hij moet uitkijken en niet zo stoer moet doen. De man is zich van geen kwaad bewust en denkt dat het beter is om het hierbij te laten. Hij gaat terug naar zijn vrienden.De groep mannen blijft maar met hem bezig. Uiteindelijk mondt het uit in een vechtpartij. Het slachtoffer wordt van achter bij zijn keel gegrepen en krijgt klappen, waardoor hij op de grond terecht komt. Zeker acht mannen trappen op hem in. Als de groep belagers uiteindelijk naar buiten is gezet, wordt de man opgeraapt en krijgt hij hulp.In het ziekenhuis blijkt dat met name zijn gebit erg is beschadigd. Hij mist meerdere tanden en moet daarvoor een kostbaar behandeltraject volgen.De politie onderzoekt de zaak en is daarbij op zoek naar getuigen. Er zijn signalementen nodig van de mannen die zich hebben misdragen. Dus: was u in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei in beachclub Bliss en heeft u iets gezien dat met deze mishandeling te maken kan hebben? Meld u dan bij de politie. Ook als u foto’s of filmpjes van de vechtpartij heeft gemaakt, dan wil de recherche die graag zien.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem