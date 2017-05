Inbreker neemt zelfs stofzuiger mee

Archieffoto

DEN HAAG - De politie heeft een inbreker aangehouden die bij zijn rooftocht in een woning in Den Haag zelfs de stofzuiger heeft meegenomen. Dat gebeurde ergens in het wijkgebied van politiebureau Hoefkade.









Wat de inbreker van plan was met het huishoudelijk apparaat blijft gissen. De politie vraagt op Facebook of de lezer misschien weet wie de inbreker is en waarom hij er met de stofzuiger vandoor wilde gaan.





