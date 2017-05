Haagse zorginstelling krijgt ernstige waarschuwing van inspectie

DEN HAAG - De hulpverleningsinstelling Melius Zorg in Den Haag heeft een ernstige waarschuwing gekregen van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat gebeurde begin mei, maar komt na verzet van de instelling dinsdag pas in de openbaarheid. De instelling moet haar zorgverlening op 20 van de 32 gestelde eisen verbeteren.

De instelling schiet volgens de inspecties onder meer tekort op het gebied van veiligheid. Zo kunnen cliënten in de nacht ongecontroleerd bezoek ontvangen. Medewerkers en jeugdigen zelf geven aan dat zij zich niet altijd veilig voelen. Ook schort het aan de hygiëne in de panden en zijn er gevaarlijke situaties voor kinderen.Melius biedt hulp, begeleiding en verblijf met intensieve zorg aan jeugdigen en jonge moeders met een licht verstandelijke beperking.De zelfstandige aanbieder is sinds twee jaar actief en wil uitbreiden naar twee andere gemeenten. De instelling heeft panden in de Schilderswijk en een locatie in Kijkduin.De instelling moet snel orde op zaken stellen anders nemen de inspecties zwaardere maatregelen. Melius Zorg kon nog niet reageren.