N207 dicht na ernstig ongeluk

ALPHEN AAN DEN RIJN - De N207 tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn is dinsdagmiddag afgesloten na een ernstig ongeluk. Hierbij zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de politie.

Een vrachtwagen en een auto zijn met elkaar gebotst. Eén persoon is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Twee anderen raakten lichtgewond.De N11 is bereikbaar, maar de toerit van de N11 vanuit Alphen richting Leiden is wel dicht. Het is niet bekend hoe lang de wegen nog dicht blijft. De poltie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.