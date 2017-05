Hagenaar (27) ontloopt cursus na celstraf en wordt weer opgepakt

Arrestatie (Foto: politie)

DEN HAAG - Een 27-jarige Hagenaar die in 2012 een overval pleegde is maandag aangehouden in een huis aan de Bakhuizenstraat in Den Haag. De man moest naast een gevangenisstraf ook een verplichte cursus volgen, de Hagenaar wist de cursus tot maandag te ontlopen.





De man werd aangehouden door het zogenoemde EVA-team van de politie, dat zich richt op veroordeelden die nog een straf uit moeten zitten. De 27-jarige werd na het uitzitten van zijn gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid gesteld.Door het skippen van een verplichte cursus hield hij zich daar niet aan. De rechter-commissaris besluit deze week of de voorwaardelijke invrijheidstelling van de Hagenaar geschorst moet worden.