Gevaarlijke stof vrijgekomen in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

Foto: AS Media

LEIDERDORP - In het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp is dinsdag een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De stoffen kwamen vrij door een azijnzuur lek. Het zuur werd gebruikt voor een wasmachine die medische instrumenten schoon maakt. De poliklinieken Endoscopie, Neurologie, Maag, Darm en Lever en Neurochirurgie werden tijdelijk ontruimd. Tien medewerkers zijn ter observatie opgenomen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond het lek in een technische ruimte van het ziekenhuis. Het azijnzuur liep vervolgens meteen in de daavoor bedoelde lekbak, die automatisch een melding maakte van het lek. Azijnzuur lost kalk op en is een bijtende stof.



Er raakte niemand gewond bij de lek. Het ziekenhuis werd niet gevacueerd, wel werden twee poliklinieken tijdelijk afgesloten. Het lek is inmiddels onder controle. De brandweer gaf de afdeling na onderzoek om 15.00 uur weer vrij.