Taalhuis Zoetermeer zoekt vrijwilligers om iemand met een taalachterstand te helpen

DEN HAAG - Heb jij affiniteit met de Nederlandse taal? En lijkt het jou leuk om iemand met een taalachterstand te helpen? Dan is het Taalhuis Zoetermeer op zoek naar jou!

Als taalvrijwilliger help je mensen met een taalachterstand verder op weg bij het leren lezen, schrijven, luisteren of spreken van de Nederlandse taal. Dit kan één op één, in een groepje of je kan een ervaren docent ondersteunen bij zijn of haar werkzaamheden. Je kan zelf bepalen hoe vaak en hoeveel mensen je wilt helpen als taalvrijwilliger. Ook kan je samen met je taalmaatje afspraken maken over waar jullie afspreken voor de lessen. Dit kan thuis of bijvoorbeeld in de Bibliotheek van Zoetermeer.



Beheers jij de Nederlandse taal goed en lijkt het jou leuk om mensen te helpen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54.





