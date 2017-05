Razendpopulaire fidget spinner is nieuwe educatieve tool

Leren met de fidget spinner (foto: Anita Janssen)

DEN HAAG - Op sommige scholen komen ze de klas niet meer in, maar er zijn ook scholen die van de nood een deugd hebben gemaakt en lesgeven met de fidget spinner. Op de Haagse basisschool Cosmicus krijgen ze in groep 4 en groep 5 rekenen en spelling met de ronddraaiende speeltjes.

‘Ik heb het niet zelf bedacht hoor, vertelt juf Carla Zwanenburg. ‘Ik kwam het tegen op Pinterest en dacht: dit is de manier om de spinners in de lessen te betrekken. En het werkt.‘



Hoe werkt het?



In het geval van een rekenles werkt het als volgt: je maakt kaarten met cijfers. Op die kaarten leg je de spinner. Die heeft normaal gesproken drie vleugeltjes met een opening. Elk kind krijgt een gummetje of een sticker om deze op één van de drie vleugels te plakken. Dan kunnen de kinderen de fidget spinner laten ronddraaien op de ronde cijferkaart.



De spinner stopt vervolgens op een cijfer en dat moeten de kinderen opschrijven. Dan mogen ze de spinner nog een keer laten ronddraaien en ook dat cijfer opschrijven. Met die twee cijfers kunnen ze dus een rekensom maken. Optellen, aftrekken en breuken.



Leren wordt leuk!



In de klas van juf Carla wordt geconcentreerd gedraaid en gerekend. ‘Ik vind het heel leuk om op deze manier rekenen te leren’, zegt één van de kinderen die net aan de spinner heeft gedraaid. 'Zo wordt leren weer leuk!’



Door: Anita Janssen Correctie melden