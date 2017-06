Het bouwdorp zoekt handige vrijwilligers voor huttenbouw!

Het Bouwdorp

DEN HAAG - Je legt een grote stapel pallets neer, potten met spijkers en limonade. En de kinderen nemen allemaal een hamer mee. Meer heb je niet nodig om een dorp te bouwen met kinderen. Alleen nog een paar extra begeleidende handen!

Het bouwdorp wordt georganiseerd van 10 tot en met 14 augsutus en is een week voor kinderen uit de wijken Ypenburg en Leidschenveen in de leeftijd 6 tot en met 14 jaar. De hele week bouwen de kinderen in de ochtend aan een eigen hut. En in de middag staat er een leuke activiteit op het programma.



Het bouwdorp is een initiatief van de YMCA den haag en wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers, met als doel het organiseren van meer activiteiten voor jeugd in de wijk Ypenburg.



YMCA is nog op zoek naar begeleiders bij het timmeren en ondersteunende taken zoals EHBO en organiseren van spellen. Leeftijd maakt niks uit, je moet het natuurlijk wel leuk vinden om met kinderen bezig te zijn.



Heb je interesse? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



