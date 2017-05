Man laat 'bomkoffertje' achter bij ambassade: justitie eist psychiatrisch onderzoek

Archieffoto

DEN HAAG - Een 48-jarige Delftenaar die op 28 december een verdacht koffertje bij het hek van de Amerikaanse ambassade in Den Haag achterliet, moet nader psychiatrisch worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat wil het Openbaar Ministerie (OM).

Als de rechtbank daar niet mee akkoord gaat, eist het OM een gedwongen opname van een jaar in een gewone psychiatrische kliniek.



De man wordt verdacht van bedreiging. Hij veroorzaakte eind vorig jaar flinke opschudding toen hij een koffertje neerzette bij de Amerikaanse ambassade en vervolgens iets riep naar de beveiligers en ervandoor ging. 'Het plaatsen van zo'n koffertje bij een Amerikaanse ambassade veroorzaakt onrust, zeker in deze tijd', aldus de aanklaagster dinsdag bij de Haagse rechtbank. 'En de verdachte wist dat ook.'



Barack Obama



Maar volgens de verdachte had hij alleen 'geheime informatie' willen delen met de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. De beveiligers hadden het koffertje aan Obama moeten doorspelen, dat was de bedoeling volgens verdachte. Hij wilde beslist niet doen geloven dat er een bom in zat, zei hij. In het koffertje zaten overigens niet bepaald geheime documenten. Alleen onbeduidend spul, zoals een pasje van de Jumbo-supermarkt.



De man kreeg begin dit jaar vrijstelling van zijn voorarrest, maar werd al vrij snel opnieuw aangehouden toen hij de aanwijzingen van de reclassering niet opvolgde. Bij die tweede aanhouding droeg hij onder zijn jas een luchtdrukpistool in een holster. Sindsdien zit hij weer vast.



Schizofreen en paranoïde



Zijn advocate vraagt vrijspraak omdat haar cliënt nooit kwade bedoelingen zou hebben gehad. De verdachte is schizofreen, paranoïde en af en toe psychotisch. 'Het beste is als het Pieter Baan Centrum onderzoekt hoe het verder moet met meneer', aldus de aanklaagster.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.