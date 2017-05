Marc Lapre zoekt vrouwelijke figuranten voor zomerse videoclip

Bron: SPbpics.nl

DEN HAAG - Haagse zanger Marc Lapre wil bij zijn nieuwe single 'Ik doe geen oog meer dicht' een videoclip opnemen. Maar hij is nog hard op zoek naar figuranten!

Het moet een gezellige zomerse clip worden. Het wordt waarschijnlijk een strandfeest dus je moet het niet erg vinden om in zomerse kleding te komen. Marc is op zoek naar vrouwen vanaf 18 jaar die het leuk vinden om een feestje te bouwen tijdens de opnames.



Wil jij graag schitteren in de nieuwe videoclip van Marc Lapre? Aanmelden kan via superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454.



