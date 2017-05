VN conferentie in Den Haag moet dienstverlening overheid verbeteren

Foto: Archief

DEN HAAG - Hoe kan de overheid zorgen voor de beste dienstverlening? Dat is de hamvraag tijdens de VN-conferentie op 22 en 23 juni in het World Forum in Den Haag.

Tijdens de conferentie gaan ministers, ambtenaren, overheden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, jongeren en experts in gesprek over hoe de dienstverlening van de overheid nog beter kan.



Minster Ronald Plasterk en Ondersecretaris-Generaal Wu Honbo van de Verenigde Naties openen de conferentie op 22 juni. Innovaties en vernieuwingen zijn nodig om de doelstellingen van de VN sneller te realiseren. Eerder is de conferentie al gehouden in Colombia (2015), Zuid-Korea (2014), Bahrein (2013) en de VS (2012).