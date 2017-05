ADO Den Haag start voorbereiding op nieuwe seizoen tegen Lugdunum

ADO Den Haag. Archieffoto

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de tegenstander van de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Op zaterdag 1 juli is het Leidse Lugdunum gastheer van de Haagse eredivisionist. De aftrap is om 14.30 uur.





Lugdunum speelt in tegenstelling tot Katwijk een aantal niveau’s lager. De Leidenaren pakten dit seizoen de titel in de derde klasse en dwongen daarmee promotie naar de tweede klasse af.







Woensdag 21 juni moeten de spelers van ADO Den Haag zich na hun vakantie weer melden op de club. De maandag voor het eerste oefenduel start de selectie met de eerste veldtraining. Van 10 tot 15 juli staat een trainingskamp in Zeeland gepland.



De komende tijd zal het oefenprogramma meer vorm gaan krijgen.



LEES OOK: Fernandez en Tamata verlaten ADO, veel spelers hebben aanbieding op zak

Afgelopen zomer begon ADO de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen Katwijk, dat in de tweede divisie uitkomt. De voorbereiding op het seizoen 2016/2017 kwamen de Hagenaars onder leiding van Zeljko Petrovic ongeslagen door.Lugdunum speelt in tegenstelling tot Katwijk een aantal niveau’s lager. De Leidenaren pakten dit seizoen de titel in de derde klasse en dwongen daarmee promotie naar de tweede klasse af.Woensdag 21 juni moeten de spelers van ADO Den Haag zich na hun vakantie weer melden op de club. De maandag voor het eerste oefenduel start de selectie met de eerste veldtraining. Van 10 tot 15 juli staat een trainingskamp in Zeeland gepland.De komende tijd zal het oefenprogramma meer vorm gaan krijgen.

Door: Sportredactie Correctie melden