Handbalsters op trainingskamp naar Lanzarote; Van Olphen en Broch blijven thuis

REGIO - De Nederlandse handbalsters gaan komende maand twaalf dagen op trainingskamp in Lanzarote. Na het behalen van de zilveren medaille tijdens het EK in Zweden hoeft Oranje geen play-offwedstrijden voor het WK te spelen. De Haagse Sanne van Olphen en Yvette Broch uit Monster blijven thuis.

'Ze zijn niet honderd procent fit. Ook Maura Visser en Lynn Knippenborg zijn dat niet. Samen hebben we besloten dat het beter is om niet mee te gaan', aldus Helle Thomsen. De Deense bondscoach van Oranje heeft de selectie daarom aangevuld met Delaila Amega en Anouk Nieuwenweg.Het trainingskamp staat in het teken van handbaltrainingen en teambuilding. 'We gaan niet liggen relaxen op het strand. Normaal gesproken moeten we altijd een wedstrijd voorbereiden als we samen komen, maar dat hoeft nu niet. We gaan serieus trainen met het oog op de toekomst.'