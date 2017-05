Leiden schudt negatief imago van zich af; parkeren wordt steeds makkelijker

Foto: VVKH Architecten

LEIDEN - Het is een imago waar Leiden maar moeilijk vanaf komt; dat parkeren in de stad een ramp is. Maar met de nieuwe, 22 meter diepe, parkeergarage in het centrum lijkt daar nu verandering in te komen. De garage aan de Lammermarkt is nu een maand open en volgens de gemeente Leiden wordt er goed gebruik van gemaakt.





Ook Dagobert Schulp, woordvoerder van de winkeliersvereniging van de Haarlemmerstraat, is blij met de garage. ‘Als straks ook de garage aan de Garenmarkt klaar is, dan zijn er twee grote parkeergarages in het centrum op loopafstand van winkels en horeca', zegt Schulp.



1000 plekken



Bij elkaar zijn die garages goed voor bijna 1000 nieuwe parkeerplekken. Genoeg om de komende jaren te voorzien in de parkeerbehoefte denkt de gemeente. Bovendien wil de gemeente zowel bij de A4 als bij de A44 nog twee Park & Ride parkeerplaatsen maken waar bezoekers goedkoop hun auto kunnen neerzetten.



Daarnaast is de gemeente in overleg met de eigenaren van particuliere garages om ook daar tot een betere bezetting te komen. Voorbeelden daarvan zijn de garage onder het Achmea-gebouw bij het station en de garage onder het ROC aan de Lammenschansweg.



